Челябинцам пообещали жару

Погода в Челябинской области 4 мая достигнет летних показателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие два дня в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода. По данным синоптиков, температура воздуха в регионе 5 мая может достигнуть +28 градусов. В самом Челябинске температура не должна превысить +25 градусов.

«4 и 5 мая на территории Челябинской области ожидается до 28 градусов. Ветер усилится и к 5 мая его порывы достигнут 18 метров в секунду», — указано на сайте Gismeteo. Ветер обещает быть южным, с переходом на западный. Кроме того, синоптики прогнозируют 5 мая небольшой дождь. При этом следующие осадки ожидаются лишь к 13 мая.

В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале). Жаркая и ветреная погода может спровоцировать усиление лесных пожаров. По данным ГУ лесами региона, к началу мая в области произошло 110 пожаров. Общая площадь возгораний составила порядка 714 гектаров.