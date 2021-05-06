06 мая 2021
05 мая 2021

Врач назвал самые опасные для аллергиков дни в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, цветение, яблони цветут, алергия
Сильная вспышка аллергии разразилась в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге 4—5 мая резко увеличилось количество пациентов с тяжелыми аллергическими реакциями. Информацию об этом URA.RU сообщили читатели и подтвердил врач-аллерголог Сергей Шуварин. Он прокомментировал случай читательницы, у ребенка которой в эти дни появился отек органов дыхания. В больнице ей сообщили, что перед ними поступило 20 пациентов с аналогичными симптомами. Эксперт объяснил это воздействием скопившейся пыли, споров грибков и пыльцой березы и спрогнозировал ухудшение ситуации.

«Всплеск аллергии вызван несколькими факторами. Первый — это грязь и пыль, которая осталась с зимы, второй — после растаявшего снега открылись грунты и к ним присоединилась плесень. Третий фактор — пыльца березы. Усугубила ситуацию ветреная погода в конце апреля и начале мая, когда вся смесь пыли, грязи и пыльцы начала разноситься по городу. Особенно тяжелые аллергические поражения можно было наблюдать 4—5 мая. Отмечу, что пыльца березы еще не набрала свою мощь, поэтому к 12—15 мая мы традиционно ожидаем рост аллергических поражений», — рассказал URA.RU врач-аллерголог-иммунолог, руководитель аллергоцентра «УГМК-Здоровье» Сергей Шуварин.

Большое скопление пыли и грязи связано с борьбой против зимнего гололеда. Противогололедный материал «Бионорд» не справлялся с задачей из-за мороза. Поэтому коммунальные службы обрабатывали тротуары и проезжую часть мелкофракционным щебнем, который после таяния снега превратился в грязь, а с появлением ветра — в пыль.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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