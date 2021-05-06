Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев заверил, что к 9 мая город будет украшен, однако не так, как годом ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев оправдывает скромное украшение города ко Дню Победы тем, что в 2021 году исполняется 76 лет с момента победы СССР в Великой Отечественной войне, что не является юбилейной датой. Об этом он рассказал URA.RU, отвечая на возмущения одного из жителей муниципалитета по вопросу скромного украшения города.

«Это не юбилейная дата, как было в прошлом году, поэтому нет такого финансирования. Соответственно, масштабно украшать не будем, но все равно сделаем все чистенько, красиво и аккуратно. До 9 мая успеем», — сказал URA.RU Дегтярев.

До этого в соцсетях горожане обратились к мэрии по вопросу украшения города к 9 мая. «Дорогая администрация Нефтеюганска! Почему в этот раз город оказался не украшен к 9 мая? Баннеры на офисе „Роснефть-Юганскнефтегаз“ и на здании мэрии — не в счет! Что случилось?! Почему нет праздничной символики на улицах? (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — сказано в сообщении, опубликованном в сообществе «Другой регион-86| Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте». Другой житель подметил, что в былые годы проблем не возникало. «Очень странно, обычно весь город [всегда] был готов в это время», — написал Илларион Долгов.

При этом массовые мероприятия в ХМАО на День Победы отменены из-за распространения коронавируса: в городах Югры не будут организованы шествия, а бессмертный полк пройдет онлайн, а также в небе. Пилотажная группа «Барсы» пролетит над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом с портретами героев Великой Отечественной войны. Также для ветеранов в Нижневартовске организуют выездные концерты. Местные артисты исполнят под их окнами песни военных лет и поздравят с праздником.

Ранее URA.RU писало, что 9 мая агентство организует для читателей трансляцию сразу двух парадов Победы. Эфиры будут транслироваться как на сайте агентства, так и в социальной сети «ВКонтакте».

Пост в сообществе «Другой регион-86| Нефтеюганск» в соцсети «Вконтакте»