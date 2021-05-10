Директора челябинского загса уволили за взятки, которых не было

Сотрудники ЗАГСа скинулись на цветочные горшки и «уволили» начальницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области завершилось уголовное дело в отношении начальницы ЗАГСа Татьяны Мукаевой, которую обвиняли в получении взяток от сотрудников. Она рассказала подробности, как была уволена с должности из-за присвоении премий, которых не было.

«Уголовное дело в отношении меня прекратили, потому что никогда ни о каких взятках и речи не могло быть. Да, мы с сотрудниками, и я в том числе, сложились с премии, чтобы закупить в ЗАГС канцелярские и иные товары. Новые горшки для цветов, диспенсеры для мыла и полотенец в туалеты и т. д. Но это было исключительно добровольно. Я всегда была, есть и останусь честным человеком», — заявила Мукаева в группе «Новости Копейск (В)Теме» во «ВКонтакте». Мукаева добавила, что гордится этим и хотела так преобразить ЗАГС, чтобы он стал гордостью Копейска.

«К сожалению, не все оценили такие старания. Благодаря моему, как я считала, „дружному“ и „родному“ коллективу, я ушла с должности. Я сделала выводы. Нельзя подпускать близко к себе людей на работе», — уточнила Мукаева URA.RU. Бывшая чиновница пояснила, что продолжает помогать людям, работая юристом в службе соцзащиты населения.

В Копейском городском суде слова Мукаевой подтвердили. «Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела за злоупотребление служебными полномочиями. Экс-чиновница признала свою вину и возместила ущерб, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено, решение суда вступило в силу», — сообщила URA.RU консультант суда.

Мукаева была задержана 12 января по подозрению в получении взятки. С поста начальника ЗАГСа ей пришлось уволиться.