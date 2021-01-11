В Копейске силовики задержали начальницу ЗАГС, собиравшую взятки

В Копейске Челябинской области 12 января задержана начальница отдела ЗАГС Татьяна Мукаева. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Мукаева подозревается в получении взятки. Операцию по задержанию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.
«Мукаева задержана с поличным, когда получала деньги. Речь идет о присвоении части премий сотрудникам в обмен на продвижение по службе», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев отказались. Уголовное дело, пока по факту мошенничества, возбуждено в следственном управлении СКР по региону.
Телефон Мукаевой не отвечает. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.
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