11 января 2021

В Копейске силовики задержали начальницу ЗАГС, собиравшую взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница подозревается в присвоении премий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске Челябинской области 12 января задержана начальница отдела ЗАГС Татьяна Мукаева. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Мукаева подозревается в получении взятки. Операцию по задержанию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.

«Мукаева задержана с поличным, когда получала деньги. Речь идет о присвоении части премий сотрудникам в обмен на продвижение по службе», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев отказались. Уголовное дело, пока по факту мошенничества, возбуждено в следственном управлении СКР по региону.

Телефон Мукаевой не отвечает. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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