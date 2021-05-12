12 мая 2021

В свердловском городе после жалобы Путину обновят больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
В больницу Качканара поставят новое оборудование Фото:

Жителям Качканара Свердловской области, где медики жаловались президенту России Владимиру Путину на задержку коронавирусных выплат, пообещали комплексное обновление сферы здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области со ссылкой на замгубернатора Павла Крекова.

«По поручению губернатора, для Качканара заложены достаточно серьезные ресурсы для создания на базе городской больницы центра, который будет специализироваться на лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сообщил Креков во время посещения Качканара. Также в поликлинике появятся цифровой флюорограф, цифровой маммограф, аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудование. Кроме того, для нужд медицины закупят три автомобиля.

Вопрос о невыплатах качканарским медикам прозвучал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который обещал разобраться в ситуации. В Качканар тут же была направлена инспекция свердловского минздрава, а чуть позже ведомство отчиталось о перечислении обещанных медикам средств. Нарушений закона по итогам проверки не нашли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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