Россияне стали хуже относиться к акциям в поддержку Навального

Поддерживают протестующих все меньше россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

За полгода доля россиян, которые положительно относятся к несогласованным митингам в поддержку осужденного болгера Алексея Навального, сократилась на четверть. Такие данные приводит исследовательская организация «Левада-Центр» (признана иностранным агентом на территории РФ).

«16% опрошенных относятся к протестующим положительно, 39% — отрицательно, 42% — нейтрально. По сравнению с январскими протестами сократилась доля тех, кто относится к протестующим положительно: с 22% до 16%», — говорится в данных опроса. Отмечается, что лучше всего россияне относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года. Доля таких — 47%.

Ранее Симоновский районный суд Москвы отменил условное наказание блогеру Алексею Навальному, заменив срок реальным. Его приговорили к 2,8 года лишения свободы. После оглашения приговора в некоторых городах России граждане выходили на несанкционированные акции протеста. Позже соратник осужденного блогера Леонид Волков сообщил, что уличных протестов в той форме, в какой они были в январе 2021 года, больше не будет. Его слова передает « Царьград» .