Россияне стали хуже относиться к акциям в поддержку Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
Поддерживают протестующих все меньше россиян Фото:
новость из сюжета
Митинги Навального

За полгода доля россиян, которые положительно относятся к несогласованным митингам в поддержку осужденного болгера Алексея Навального, сократилась на четверть. Такие данные приводит исследовательская организация «Левада-Центр» (признана иностранным агентом на территории РФ).

«16% опрошенных относятся к протестующим положительно, 39% — отрицательно, 42% — нейтрально. По сравнению с январскими протестами сократилась доля тех, кто относится к протестующим положительно: с 22% до 16%», — говорится в данных опроса. Отмечается, что лучше всего россияне относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года. Доля таких — 47%.

Ранее Симоновский районный суд Москвы отменил условное наказание блогеру Алексею Навальному, заменив срок реальным. Его приговорили к 2,8 года лишения свободы. После оглашения приговора в некоторых городах России граждане выходили на несанкционированные акции протеста. Позже соратник осужденного блогера Леонид Волков сообщил, что уличных протестов в той форме, в какой они были в январе 2021 года, больше не будет. Его слова передает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...