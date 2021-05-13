Соратник Навального высказался о новых протестах

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Разгон несанкционированной акции протеста оппозиции на Площади Труда. Екатеринбург, массовое мероприятие, митинг, навальный 2018, несанкционированная акция, кашигин александр, толпа
Команда блогера больше не будет заранее объявлять об акциях Фото:
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Митинги Навального

Запланированных протестных акций в поддержку блогера Алексея Навального больше не планируется. Об этом заявил соратник Навального Леонид Волков.

«Это не означает, что протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом», — рассказал он в интервью «Голос Америки».

Ранее стала известна судьба команды, которая снимала выпуски на youtube-канале «Навальный LIVE». Студия теперь будет находиться в Грузии. Туда уже уехали не менее 10 сотрудников.

Алексей Навальный отбывает срок по делу о мошенничестве в покровской ИК-2 во Владимирской области. Сторонники Навального требуют отпустить блогера на свободу. В поддержку Навального в 29 российских городах ранее прошли акции, в которых приняли участие примерно 14,4 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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