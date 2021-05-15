Врачи предупредили водителей о весенней опасности на дорогах

Врачи объяснили, в каком состоянии нельзя садиться за руль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Период межсезонья считается временем обострения для многих психических заболеваний, в том числе депрессий. Стресс может быть опасен во время вождения автомобиля и стать причиной аварий. Об этом предупредили врачи.

«Если человек находится в состоянии тяжелой депрессии с суицидальными мыслями, то его мышление становится тоннельным, он не видит выхода, кроме суицида. И в таких состояниях водить машину очень опасно», — цитирует врача-психиатра, психотерапевта клиники «Медси» Кристину Вирт РБК.

При легкой степени депрессии с учетом приема современных лекарств вождение разрешено. Однако если человек принимает препараты седативного плана, то вождение запрещается. Руководитель отдела клинической наркологии центра психиатрии и наркологии им. Сербского Сергей Игумнов предупредил, что при невротических расстройствах управление авто возможно, но стресс может препятствовать адекватной реакции на дорожную обстановку. Нежелательно садиться за руль и в состоянии психоза.

Также не советуют водить автомобиль при хронической усталости, так как при таком состоянии снижается скорость реакции. «При скорости 60 км/ч машина за секунду проходит 20 метров, и в этом случае доли секунды имеют значение», — объясняет профессор.

Ранее автоэксперты предупредили, что во время пандемии появилось много неисправных машин. Причина в том, что в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании авто. Владелец маркетплейса «Автодок» Владислав Соловьев уверен, что такая тенденция крайне опасна.