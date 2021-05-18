В истории с нападением на ребенка в Челябинске появились детали

Полицейские Челябинска проясняют мотивы нападения мужчины на ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска, напавший на четырехлетнего мальчика, сейчас находится в отделе полиции «Ленинский». На него возбуждено уголовное дело, полицейские проясняют мотивы поступка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Личность нападавшего установлена, это 60-летний житель Челябинска. Пока мотивы его нападения на ребенка неизвестны, в данный момент с ним работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений)», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В УМВД по Челябинску добавили, что максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«Мужчину в дальнейшем отпустят под подписку о невыезде либо с обязательством о явке», — указали URA.RU в пресс-службе ведомства. В полиции сообщили, что скорее всего ему изберут меру пресечения, не связанную с ограничением свободы

Мужчина напал на ребенка 17 мая, когда он шел вместе с сестрой и матерью из поликлиники, и ударил его по голове. Очевидцы сообщили, что мужчина признался в том, что таким образом сорвал злость после серьезного разговора с начальством.