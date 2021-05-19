Челябинские власти сняли важное ограничение по коронавирусу

На выпускные в садики разрешили пускать родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области родители смогут прийти на выпускные в детские сады. Такое решение принято на заседании областного оперативного штаба по коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«Ранее действовал запрет на посещение мероприятий в детсадах родителями. Но учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью и обращения южноуральцев, региональное правительство приняло решение о послаблении этого правила», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера.

В пресс-службе губернатора добавили, что мероприятия с участием родителей возможны в пределах одной группы при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер (масочного режима и социальной дистанции). В прошлом году из-за ковидных ограничений выпускные в школах и детских садах, а также последние звонки прошли в режиме онлайн. Все праздники с очным участием были отменены.

По данным оперативного штаба региона, на 20 мая в Челябинской области зарегистрировано 62 069 случаев заболевания COVID-19. Это на 90 новых подтверждений больше, чем в предстоящие сутки. Выздоровели с начала пандемии 56 529 пациентов.