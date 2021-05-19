19 мая 2021

У челябинского священника пытались украсть дорогой внедорожник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тойота, логотип, toyota
Цена на новый Toyota Highlander достигает 4.5 миллионов рублей Фото:

У дома священнослужителя в Сосновском районе преступники пытались угнать принадлежащий ему дорогой внедорожник Toyota Highlander. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Попытка хищения автомобиля зарегистрирована в одном из поселков Сосновского района в ночь на 19 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело часть 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в группе «Наш Челябинск» во «ВКонтакте», машину пытались угнать у 45-летнего священнослужителя от его дома в поселке Прудном. По данным сообщества, воры не сумели отключить сигнализацию.

Стоимость нового внедорожника этой модели в челябинских автосалонах достигает 4.5 миллионов рублей. Сам хозяин машины, по словам очевидцев, оценил ее в полтора миллиона.

В социальных сетях с юмором отнеслись к этой новости. «Бог дал, Бог чуть чуть не взял…», — пишет в комментариях Александр Юрич. «Вот что крест животворящий делает», — написала Екатерина Карпук.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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