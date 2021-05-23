Украина требует изменить правила «Евровидения» из-за России

В песенном конкурсе «Евровидение» нужно изменить правила голосования. Украина и Россия должны быть лишены возможности оценивать выступления друг друга. Об этом заявил член профессионального жюри «Евровидения — 2021» от Украины Игорь Кондратюк.
«Оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины» — цитируют РИА «Новости» Кондратюка. Эксперт добавил, что считает аморальным оценивать участников от России, так как для Украины они всегда будут на последнем месте.
Победилем на Евровидении стала итальянская рок-группа. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman заняла девятое место. Украинская фольк-группа Go А заняла на Евровидении-2021 пятое место. Об этом сообщает телеканал 360.
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