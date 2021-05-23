23 мая 2021

Украина требует изменить правила «Евровидения» из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Для Украины участники «Евровидения» от России всегда будут на последнем месте, заявил Игорь Кондратюк Фото:

В песенном конкурсе «Евровидение» нужно изменить правила голосования. Украина и Россия должны быть лишены возможности оценивать выступления друг друга. Об этом заявил член профессионального жюри «Евровидения — 2021» от Украины Игорь Кондратюк.

«Оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины» — цитируют РИА «Новости» Кондратюка. Эксперт добавил, что считает аморальным оценивать участников от России, так как для Украины они всегда будут на последнем месте.

Победилем на Евровидении стала итальянская рок-группа. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman заняла девятое место. Украинская фольк-группа Go А заняла на Евровидении-2021 пятое место. Об этом сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...