Силовики раскрыли детали смерти двухлетнего малыша в Челябинске

Силовики не поверили объяснениям родителей погибшего малыша (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двухлетний ребенок, тело которого обнаружили в одной из квартир челябинского микрорайона «Вишневая горка», скорее всего, погиб насильственной смертью. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Приехавшей бригаде скорой родители заявили, что случайно ошпарили малыша в ванной во время купания. Но характер ожогов и других травм с таким объяснением сопрягается плохо», — рассказал URA.RU инсайдер.

«На теле ребенка зафиксировали обширные ожоги. Есть основания полагать, что смерть его носит криминальный характер. В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч.2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Там также добавили, что будет дана и оценка действиям социальных служб, которые осуществляли надзор за родителями ребенка. Семья погибшего малыша стояла на учете как неблагополучная. Тело ребенка обнаружили утром 23 мая.