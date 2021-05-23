Алексея Пискунова не стало 20 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прощание с исполнительным директором екатеринбургского аэропорта Кольцово Алексеем Пискуновым состоялось 24 мая в воздушной гавани. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

На прощание пришли первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский, генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, начальник Уральского территориального управления Росавиации Александр Шулепов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель свердловского союза журналистов Александр Левин и другие.

«Мы многие проекты обсуждали вместе, строительство международных и грузовых терминалов. Алексей Борисович будет всегда с нами, когда мы будем прилетать сюда, в родную гавань. От имени губернатора Свердловской области выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, всем людям, кто работал с Алексеем Борисовичем», — рассказал на церемонии прощания первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Чудновский отметил, что «в первый раз в жизни, подлетая к Кольцово, не хотел садиться».

Алексей Пискунов скончался на 61 году жизни из-за длительной болезни. В 2003 году работал в Толмачево (Новосибирск), а с 2008 года назначен первым замгендиректора Кольцово. На должности первого заместителя гендиректора Алексей Пискунов трудился с 2008 года. Позже он занял место исполнительного директора.

Александр Высокинский (справа) выразил слова соболезнования в том числе от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергей Скуратов (в центре) назвал Алексея Пискунова человеком-легендой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выступление Евгения Чудновского также было эмоциональным, он отметил, что Алексей Пискунов был «человеком с большой буквы, человеком с огромной душой» Фото: Анна Майорова © URA.RU

На прощании с Алексеем Пискуновым выстроилась очередь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU