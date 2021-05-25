Челябинского экс-силовика заставили вернуть миллионную взятку

Высокопоставленный экс-полицейский получил от хозяина игровых залов почти миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего заместителя начальника отдела полиции из Чебаркуля заставили вернуть почти 1 млн рублей, полученных в виде взятки. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Михаил Данилов, являясь заместителем начальника ОМВД „Чебаркульский“ с 17 апреля 2012-го по 19 мая 2015 года получил взятку в общей сумме 940 тысяч рублей. Деньги ему заплатили за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, а также за общее покровительство и попустительство по службе. В 2018 году суд признал его виновным, а прокурор Чебаркуля потребовал взыскать с Данилова незаконно полученные средства в доход государства», — пояснили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Данилов оспорил принятое чебаркульским судом соответствующее решение в Челябинском областном суде. Однако там отклонили его апелляцию, и деньги придется выплатить в бюджет.

Начальник отдела криминальной полиции ОМВД Чебаркуля Данилов ушел в отставку в 2015 году и работал в коммерческой структуре. В июле 2017 году его задержали по подозрению в получении взятки от адвоката Дениса Кудрякова. Тот, в свою очередь, был задержан в марте 2017-го. По версии силовиков, в течение четырех лет адвокат организовал группу из 14 человек, которые работали в его нелегальных залах игровых автоматов.