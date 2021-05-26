В столице ХМАО побит 19-летний рекорд по выпавшим осадкам

В Ханты-Мансийске за день выпала месячная норма осадков Фото: Pixabay

В Ханты-Мансийске 26 мая за сутки выпало рекордное количество осадков. Количество осадков достигло почти 59 мм. Предыдущий рекорд в 14 мм был зафиксирован в 2002 году. Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Ханты-Мансийске 26 мая был перекрыт абсолютный максимум суточного количества осадков, который составил 59,1 мм. Предыдущий максимум в 13,8 мм был зафиксирован 26 мая 2002 года», — сказали в пресс-службе.

В администрации Ханты-Мансийска рассказали, что за день выпала месячная норма осадков. Это привело к массовым подтоплениям улиц и жилых домов, а также к напряженному режиму работы все служб города и аварийных бригад.

Ранее URA.RU писало, что проливные дожди в ХМАО затопили десятки домов. В Ханты-Мансийске прошли массовые потопы из-за сильного ливня. Затопленными оказались порядка 23 жилых дома и 12 улиц.