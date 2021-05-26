Жители ХМАО требуют наказать руководство окружной больницы

Жители Ханты-Мансийска требуют наказания для администрации ОКБ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска требуют наказания для руководства окружной клинической больницы из-за инцидента с упавшим трупом. Об этом горожане заявляют в соцсетях.

«Наказание должно понести руководство ОКБ, которое не обеспечило сотрудников техникой, а не студенты и столкнулись с таким безразличием! Уважаемая Наталья Владимировна (Комарова) примите меры в дальнейшем разбирательстве и наказании вышестоящих должностных лиц!» — написал анонимный автор в паблике «Наш Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». «Действительно, вскрыта та проблема, которая существует. И назрела необходимость срочно её решать», — согласилась с автором Наталья Волчанская в комментариях.

Неназванный автор публикации также утверждает, что переносили труп студенты, которые проходили медицинскую практику. По его словам, им пришлось переносить тело через улицу из-за отсутствия техники. «Студентов лишили всех премий и надбавок за борьбу с коронавирусом. После этого сразу же уволили», — сказал автор.

В департамент здравоохранения ХМАО ответили, что информация автора не соответствует действительности. Однако виновные все же были обнаружены и понесли наказание. «В отношении работников учреждения, нарушивших должностные инструкции применены меры дисциплинарного взыскания», — ответили в депздраве. Корреспонденту не удалось связаться с руководителем ОКБ Еленой Кутефой, она не ответила на звонки.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в окружной больнице медики не могли поднять труп, который уронили, на носилки. Тогда случайный прохожий помог врачам затащить тело.