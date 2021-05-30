Челябинец, отправивший в тюрьму экс-мэра, идет в Госдуму

Сергей Селещук возглавит списки «Партии Роста» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук, давший показания на экс-мэра Евгения Тефтелева, возглавит списки «Партии Роста» на выборах в Госдуму в регионе. Об этом Селещук сообщил URA.RU.

«Я, вероятно, возглавлю списки как руководитель отделения партии в Челябинской области, — пояснил URA.RU депутат. — На этой неделе появится ясность по кандидатам в одномандатных округах». Селещук не исключил, что Москва пришлет кого-нибудь из кандидатов для включения в партийные списки.

На заседании политсовета партии в Москве 27 мая был согласован список кандидатов в Госдуму от «Партии Роста». «В нем значатся более 50 фамилий кандидатов, которые будут баллотироваться от 22 регионов страны», — говорится в релизе на официальном сайте партии.

Селещук состоял в «Единой России», от которой дважды избирался в гордуму Челябинска. В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Челябинска Тефтелева на основании показаний Селещука, давшего ему взятку. Самого депутата от уголовной ответственности освободили, но исключили из рядов ЕР. Тефтелев, признавший свою вину, был осужден на 3,5 года строгого режима и крупный штраф. Штраф экс-мэр погасил, но в колонию пока не отправился и остается в СИЗО.

Ранее «Партию Роста» представляли в Челябинской области Андрей Некипелов, Юрий Зацепилин, а в последние четыре года — бизнесмен из Миасса, экс-депутат ЗСО Валихан Тургумбаев. В новый состав заксобрания Тургумбаев не попал. Селещук также баллотировался в ЗСО от «Партии Роста», но выборы проиграл. В январе он возглавил региональное отделение партии.