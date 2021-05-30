30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

В ХМАО раньше срока реализуют уникальный проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
В Нижневартовске начнется строительство детского сада с использованием уникальных BIM-технологий Фото:

В Нижневартовске начнется строительство детского сада с использованием уникальных BIM-технологий уже в этом году, а не в 2024-м, как планировалось ранее. Заключить контракт с подрядчиком планируется осенью. Об этом сообщает департамент общественных коммуникаций Нижневартовска.

«В сентябре мы будем знать компанию-подрядчика, которая приступит к строительству дошкольного образовательного учреждения. Объект будет расположен в 21 квартале, где в основном живут молодые семьи. Детский сад рассчитан на 320 мест и должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году», — приводятся слова заместителя главы города Виктора Ситникова на сайте мэрии.

BIM-технологии — это информационное моделирование здания, которые позволяют самостоятельно и автоматически обнаружить ошибку в проектировании здания и помогают ее устранить. С помощью данной технологии есть возможность сэкономить и снизить риски на всех этапах строительства.

Ранее URA.RU писало, что в поселке в ХМАО откроют детсад с бассейном и сенсорной комнатой. Рассчитано учреждение на 300 мест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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