В ХМАО раньше срока реализуют уникальный проект

В Нижневартовске начнется строительство детского сада с использованием уникальных BIM-технологий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске начнется строительство детского сада с использованием уникальных BIM-технологий уже в этом году, а не в 2024-м, как планировалось ранее. Заключить контракт с подрядчиком планируется осенью. Об этом сообщает департамент общественных коммуникаций Нижневартовска.

«В сентябре мы будем знать компанию-подрядчика, которая приступит к строительству дошкольного образовательного учреждения. Объект будет расположен в 21 квартале, где в основном живут молодые семьи. Детский сад рассчитан на 320 мест и должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году», — приводятся слова заместителя главы города Виктора Ситникова на сайте мэрии.

BIM-технологии — это информационное моделирование здания, которые позволяют самостоятельно и автоматически обнаружить ошибку в проектировании здания и помогают ее устранить. С помощью данной технологии есть возможность сэкономить и снизить риски на всех этапах строительства.

Ранее URA.RU писало, что в поселке в ХМАО откроют детсад с бассейном и сенсорной комнатой. Рассчитано учреждение на 300 мест.