31 мая 2021

Команда мэра Екатеринбурга меняет пул советников. К нынешнему есть претензии

© Служба новостей «URA.RU»
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Градсовет по вопросу строительства высотки на Первомайсая-Мичурина. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, зал заседаний, градсовет
В новый экспертный совет могут войти 25-30 человек, анонсируют в «сером доме» Фото:

Команда мэра Екатеринбурга создает новую площадку для взаимодействия с горожанами, экспертами и бизнесом. По данным URA.RU, при администрации появится Стратегический совет по развитию города, в который войдут наиболее статусные общественники и эксперты в нескольких отраслях. Идейным вдохновителем этого проекта называют соратницу мэра Алексея Орлова, директора департамента общественных связей Галину Токареву.

В разговоре с URA.RU она подтвердила замысел. «Мы находимся в процессе формирования Стратегического совета. В нем мы видим специалистов в строительстве, энергетике, ЖКХ, экологии и других сферах. Особенность нового Совета в том, что он закреплен не за главой, а за муниципалитетом. То есть по мере необходимости к консультациям с экспертами мог бы обращаться любой из профильных замов», — объяснила Токарева. «Хотелось бы сделать эту структуру действительно рабочей. Просто собраться и поговорить — это не про нас», — добавила она.

Стратегический совет формируют в результате реорганизации экологического совета при главе Екатеринбурга. Его создавали прежние идеологи «серого дома» в начале 2020-го, после протестов в сквере у драмтеатра — чтобы не допустить повторения волнений.

Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области шестого созыва. Екатеринбург
Курировать совет будет Галина Токарева, усиливающая аппаратные позиции в администрации
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Источники URA.RU, близкие к мэрии, отмечают, что триггером для упразднения действующей структуры стали действия некоторых ее представителей (фамилии не раскрываются). «Не имея полномочий, они вели переговоры с федеральными ведомствами от имени главы, губернатора. Ездили в Москву, привозили оттуда обязательства», — поделился один из инсайдеров. Впрочем, Токарева не подтвердила это: «Никаких разногласий не было. К примеру, с Ольгой Петровной [Старцевой, председателем экосовета при главе Екатеринбурга] я хотела бы продолжить работу. Есть как минимум два интересных проекта, где нам точно пригодятся ее знания».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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