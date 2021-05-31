В новый экспертный совет могут войти 25-30 человек, анонсируют в «сером доме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда мэра Екатеринбурга создает новую площадку для взаимодействия с горожанами, экспертами и бизнесом. По данным URA.RU, при администрации появится Стратегический совет по развитию города, в который войдут наиболее статусные общественники и эксперты в нескольких отраслях. Идейным вдохновителем этого проекта называют соратницу мэра Алексея Орлова, директора департамента общественных связей Галину Токареву.

В разговоре с URA.RU она подтвердила замысел. «Мы находимся в процессе формирования Стратегического совета. В нем мы видим специалистов в строительстве, энергетике, ЖКХ, экологии и других сферах. Особенность нового Совета в том, что он закреплен не за главой, а за муниципалитетом. То есть по мере необходимости к консультациям с экспертами мог бы обращаться любой из профильных замов», — объяснила Токарева. «Хотелось бы сделать эту структуру действительно рабочей. Просто собраться и поговорить — это не про нас», — добавила она.

Стратегический совет формируют в результате реорганизации экологического совета при главе Екатеринбурга. Его создавали прежние идеологи «серого дома» в начале 2020-го, после протестов в сквере у драмтеатра — чтобы не допустить повторения волнений.

Курировать совет будет Галина Токарева, усиливающая аппаратные позиции в администрации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источники URA.RU, близкие к мэрии, отмечают, что триггером для упразднения действующей структуры стали действия некоторых ее представителей (фамилии не раскрываются). «Не имея полномочий, они вели переговоры с федеральными ведомствами от имени главы, губернатора. Ездили в Москву, привозили оттуда обязательства», — поделился один из инсайдеров. Впрочем, Токарева не подтвердила это: «Никаких разногласий не было. К примеру, с Ольгой Петровной [Старцевой, председателем экосовета при главе Екатеринбурга] я хотела бы продолжить работу. Есть как минимум два интересных проекта, где нам точно пригодятся ее знания».