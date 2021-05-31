В ХМАО единоросс сложил партбилет после итогов праймериз

Григорий Матвийчук написал заявление на выход из партии «Единая Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участник праймериз «Единой России» по выборам в думу Сургута Григорий Матвийчук написал заявление о выходе из партии из-за ситуации с подсчетом голосов на предварительном голосовании. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Матвийчук.

«Я сам не понимаю, что происходит с подсчетом. Результаты на счетном участке одни, до обеда на сайте предварительного голосования информация другая, а затем вообще третья. Причем это же касается не только избирательного округа №9 в думу Сургута, где я выдвигался, но и других. А если такой же подсчет будет на осенних выборах, зачем вообще во всем этом участвовать?» — задается вопросом Матвийчук.

Матвийчук по результатам голосования на счетном участке был лидером на одномандатном округе по выборам в думу. Однако после появления результатов на сайте предварительного голосования «Единой России» пальму первенства перехватил сначала Сергей Парфенов, а затем данные еще раз обновились и лидером стал Антон Собарь. Глава исполкома ХМАО «Единой России» Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО были зафиксированы корректировки результатов голосования на сайте праймериз «Единой России». Инсайдеры из числа партийцев объясняют это тем, что окончательные итоги предварительного голосования еще не подведены и результаты продолжают корректироваться.