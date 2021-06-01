В России нашли сотни сайтов, торгующих поддельными ответами к ЕГЭ

В России специалисты по кибербезопасности обнаружили больше сотни сайтов, telegram-каналов и групп в соцсетях, где якобы продают ответы для ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрей Бусаргин.
«Продажа фейковых ответов к госэкзаменам — это довольно популярный пример сезонного мошенничества», — рассказывает Бусаргин. В списке 102 сайта и канала, на которые подписаны более 3,2 млн человек. У самого популярного telegram-канала более 700 тысяч подписчиков, передает «Комсомольская правда».
Поддельные ответы продаются за 400-1200 рублей. После перевода денег есть два варианта развития событий. Иногда мошенники отправляют неправильные ответы, и человек понимает это уже на экзамене. Либо злоумышленники перестают выходить на связь и блокируют клиента после получения денег. Ресурсы обнаружили специалисты компании Group-IB и учащиеся школы креативных технологий для подростков TUMO. Список передали в Роскомнадзор и Минобразования.
В России 31 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. В понедельник прошли экзамены по химии, литературе и географии. Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать более 724 тысячи человек, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. Об этом пишет Nation News.
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