В России стартует основной этап сдачи ЕГЭ

Российские выпускники школ 31 мая будут сдавать ЕГЭ по химии, географии и литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Тридцать первого мая начинается основной период проведения ЕГЭ, в этот день для примерно 184 тысяч участников пройдут экзамены по химии, литературе и географии. Для проведения экзаменов будет задействовано 3 725 экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и четыре в медицинских учреждениях», — передает сообщение ТАСС. Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать более 724 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию. В ведомстве подчеркнули, что во время проведения испытаний будут соблюдены все рекомендации Ропотребнадзора, касающиеся эпидемиологической обстановки в школах. При этом школьникам не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться, отмечает «
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