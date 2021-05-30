30 мая 2021

В России стартует основной этап сдачи ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, дреды, школа45
Школьники сдают ЕГЭ по химии, географии и литературе Фото:

Российские выпускники школ 31 мая будут сдавать ЕГЭ по химии, географии и литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Тридцать первого мая начинается основной период проведения ЕГЭ, в этот день для примерно 184 тысяч участников пройдут экзамены по химии, литературе и географии. Для проведения экзаменов будет задействовано 3 725 экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и четыре в медицинских учреждениях», — передает сообщение ТАСС. Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать более 724 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию. В ведомстве подчеркнули, что во время проведения испытаний будут соблюдены все рекомендации Ропотребнадзора, касающиеся эпидемиологической обстановки в школах. При этом школьникам не требуется проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться, отмечает «Царьград». Испытания для выпускников продлятся до 17 июля, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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