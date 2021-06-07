07 июня 2021
06 июня 2021
05 июня 2021

Суд Нижневартовска арестовал мужчину, устроившего смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения по делу блогера Александра Устинова. Екатеринбург, арест, решетка, рука
Подозреваемого заключили под стражу до 5 августа Фото:

Нижневартовский городской суд арестовал водителя, подозреваемого в наезде на двух пешеходов. В результате аварии женщина скончалась на месте, а мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.

«Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 августа», — уточнили в суде. По версии полиции, подозреваемый ехал на автомобиле Lada Granta и влетел в автобусную остановку. В этот момент там находились женщина, скончавшаяся на месте, и мужчина, которого затем доставили в медучреждение. Сам водитель с места ДТП скрылся.

Ранее URA.RU писало, что водитель, сбивший людей на автобусной остановке в Нижневартовске, задержан. Он сам сдался полиции, когда на него вышла ориентировка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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