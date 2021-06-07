Суд Нижневартовска арестовал мужчину, устроившего смертельное ДТП

Подозреваемого заключили под стражу до 5 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижневартовский городской суд арестовал водителя, подозреваемого в наезде на двух пешеходов. В результате аварии женщина скончалась на месте, а мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.

«Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 августа», — уточнили в суде. По версии полиции, подозреваемый ехал на автомобиле Lada Granta и влетел в автобусную остановку. В этот момент там находились женщина, скончавшаяся на месте, и мужчина, которого затем доставили в медучреждение. Сам водитель с места ДТП скрылся.

Ранее URA.RU писало, что водитель, сбивший людей на автобусной остановке в Нижневартовске, задержан. Он сам сдался полиции, когда на него вышла ориентировка.