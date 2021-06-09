Памфилова определилась с куратором выборов в УрФО

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выбрала кураторов для выборов в Госдуму. Ответственной за взаимодействие в регионах Уральского федерального округа стала Людмила Маркина. Об этом указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
Член ЦИК Людмила Маркина будет курировать выборы в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, ЯНАО и ХМАО, следует из документа. Таким образом Памфилова оставила в силе принцип назначения кураторов по регионам.
Ранее URA.RU сообщало о планах Памфиловой изменить принцип кураторства членов ЦИК над регионами. Предполагалось, что губернаторы будут решать вопросы напрямую с Памфиловой, потому что у них не будет других кураторов в ЦИК. Вместо этого члены комиссии отвечали бы за работу по направлениям, а не отдельным регионам.
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