Памфилова определилась с куратором выборов в УрФО

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , выборы, герб россии, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Стало известно, кто будет куратором на выборах в УрФО Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выбрала кураторов для выборов в Госдуму. Ответственной за взаимодействие в регионах Уральского федерального округа стала Людмила Маркина. Об этом указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Член ЦИК Людмила Маркина будет курировать выборы в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, ЯНАО и ХМАО, следует из документа. Таким образом Памфилова оставила в силе принцип назначения кураторов по регионам.

Ранее URA.RU сообщало о планах Памфиловой изменить принцип кураторства членов ЦИК над регионами. Предполагалось, что губернаторы будут решать вопросы напрямую с Памфиловой, потому что у них не будет других кураторов в ЦИК. Вместо этого члены комиссии отвечали бы за работу по направлениям, а не отдельным регионам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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