В соцсетях объяснили значение новой обложки журнала Time. «Байден без Путина никто»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Пользователи заметили, что Владимир Путин интересен всему миру Фото:

Пользователи социальных сетей оценили новую обложку журнала Time, на которой изображены президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Они считают, что таким образом издание показывает превосходство российского главы.

Издание посвятило тему номера предстоящей встрече президентов в Женеве. На рисунке изображено лицо Байдена в солнцезащитных очках, в которых отражается Путин. Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что это говорит о признании веса России и ее лидера

В соцсетях объяснили значение новой обложки Time
Пользователи отметили, что Time знает, кто интересен миру

В соцсетях сравнили отражение Владимира Путина в очках с солнцем
В Twitter отметили слишком молодой вид Байдена
Некоторые посмеялись, что на обложке изображено два российских президента

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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