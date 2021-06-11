Пользователи социальных сетей оценили новую обложку журнала Time, на которой изображены президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Они считают, что таким образом издание показывает превосходство российского главы.
Издание посвятило тему номера предстоящей встрече президентов в Женеве. На рисунке изображено лицо Байдена в солнцезащитных очках, в которых отражается Путин. Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что это говорит о признании веса России и ее лидера
В соцсетях объяснили значение новой обложки Time
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Пользователи отметили, что Time знает, кто интересен миру
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В соцсетях сравнили отражение Владимира Путина в очках с солнцем
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В Twitter отметили слишком молодой вид Байдена
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Некоторые посмеялись, что на обложке изображено два российских президента