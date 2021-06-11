Экс-глава Нижневартовска раскрыл подробности жизни после отставки

Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов уверен, что закрыл вопрос с декларацией счетов после отставки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов заявил, что проверка по наличию зарубежных банковских счетов закончилась для него без последствий. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

«Проверка в отношении меня завершилась. Ничем. К чьей-то радости, к чьему-то огорчению. Да, я ушёл, но на тот момент это было единственное правильное решение. И это мое решение», — написал Тихонов. Он также опроверг слухи о том, что уехал из Нижневартовска. Свое временное отсутствие он объяснил тем, что занимался состоянием здоровья тещи, которую по рекомендации российских врачей лечили в Израиле.

Источник, близкий к окружению Тихонова, сообщил, что на результаты проверки сказался факт отставки экс-мэра. «Тихонов больше не должностное лицо, поэтому предъявить ему теперь не за что. Вопрос, что он будет делать дальше. В принципе, он может вернуться на госслужбу, вопрос в каком качестве? А может продолжить преподавать или вовсе взять длительную паузу в карьере и уделять больше времени семье. Также не исключено, что он все-таки уедет из Нижневартовска и будет решать вопрос о своем трудоустройстве через связи в Москве», — считает инсайдер. Дозвониться до самого Тихонова не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Тихонов объявил о своей отставке после того, как выяснилось, что у него имеются зарубежные банковские счета. Временно исполняющим обязанности главы Нижневартовска назначен замглавы города Дмитрий Кощенко.