В доме произошел хлопок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Коркино Челябинской области в доме на улице 30 лет ВЛКСМ, 175 взорвался газ. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на 4-м этаже», — следует из сообщения службы. В результате ЧП пострадал один человек, он доставлен в больницу с термическими ожогами.

В ликвидации ЧП участвовали 43 человека и 14 единиц техники. От МЧС были задействованы 13 человек и пять единиц техники.