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В челябинском городе взорвался газ. Есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, пожарный расчет
В доме произошел хлопок Фото:

В городе Коркино Челябинской области в доме на улице 30 лет ВЛКСМ, 175 взорвался газ. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на 4-м этаже», — следует из сообщения службы. В результате ЧП пострадал один человек, он доставлен в больницу с термическими ожогами.

В ликвидации ЧП участвовали 43 человека и 14 единиц техники. От МЧС были задействованы 13 человек и пять единиц техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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