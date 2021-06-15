Дочь челябинского экс-губернатора выиграла суд на 415 млн рублей

Борис Дубровский находится за пределами России, а его дочь одержала важную победу в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна вошла в третью очередь кредиторов ПО «Монтажник», которое контролируется семьей бывшего главы региона. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, признав долги «Монтажника» перед Дубровской на 415 млн рублей.

«Признать требование Дубровской Анны Борисовны в размере 415 976 881 рублей 87 копеек обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов АО „ПО ‚Монтажник‘“, в том числе 216 281 979,27 рублей как обеспеченное залогом имущества должника», — указано в решении.

Ранее арбитражный суд региона признал долги «Монтажника» перед Дубровской-младшей только на 219 млн рублей. Ее включили в число кредиторов, при условии, что выплаты начнутся лишь после расчета с кредиторами первой, второй и третьей очередей. Именно это решение дочь экс-губернатора оспорила в суде.

«Это позволит Анне Дубровской участвовать в собраниях кредиторов и голосовать за принятие решений», — сообщил URA.RU источник в окружении экс-губернатора. В семье Дубровских от контактов со СМИ отказываются. Часть долга, которые признал апелляционный суд, — это долги Александра Дубровского, сына бывшего главы региона, перед сестрой.

Дубровские купили производственное объединение «Монтажник», которое занялось строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году, когда глава семейства руководил регионом. В строительство вложили 4,5 млрд рублей из областного бюджета, завершен лишь нулевой цикл, расследуются уголовные дела. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство. Борис Дубровский находится за пределами России.