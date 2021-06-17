В России массово подделывают одну из самых дешевых консерв

По мнению «Доброфлота», производители заменяют сайру более дешевой сельдью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания «Доброфлот» пожаловалась в Роспотребнадзор на массовую подделку консервов из сайры. Росрыболовство призвало провести массовую проверку.

«Дорброфлот» обратил внимание на фальсификацию после того, как обнаружил, что их продукция плохо продается из-за большого количества дешевой консервированной сайры на полках магазинов. «Кроме нас ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — цитирует РБК управляющего группы компаний Александра Ефремова. По его словам, сейчас «Доброфлот» является основным промышленным производителем, который сам добывает сайру. Остальные закупают сырье у китайских, тайваньских и японских рыбаков.

По мнению Ефремова, недобросовестные производители заменяют сайру более дешевым сырьем — сельдью. На банках указывают, что продукция соответствует ГОСТу, чтобы, по словам управляющего, увеличить объемы продаж и вызвать доверие у покупателя.

«Доброфлот» направил в Роспотрбенадзор письмо с просьбой пресечь фальсификацию рыбных консервов. Информацию производителя также попросил проверить депутат Госдумы Николай Коломейцев. Она направил запросы в Генпрокуратуру, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

В феврале Минфин сообщил, что каждая пятая пачка сливочного масла в российских магазинах является подделкой. Такая же ситуация с мороженым. Чтобы избавиться от контрафакта, ведомство настояло на обязательной маркировке товаров. Она будет постепенно вводиться до 2023 года, передает «Пятый канал».