Бывший судья возглавил одну из структур пермского правительства

Назначен руководитель агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Экс-председатель Пермского районного суда Игорь Веснин возглавил агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Об этом сообщается на сайте агентства.

«В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края, руководителем агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края назначен Игорь Веснин», — говорится на сайте. Уточняется, что бывший судья будет работать в статусе «исполняющий обязанности».

С 2013 по 2019 год Веснин являлся судьей, а затем — председателем Пермского районного суда. До этого он работал в судах Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми, проходил службу в органах прокуратуры Пермского края.

Кресло руководителя агентства по делам юстиции и мировых судей Прикамья стало вакантным после ухода с этой должности Константина Строгого. Обязанности руководителя ведомства были временно возложены на заместителя Строгого Елену Сивкову. URA.RU рассказывало, что после реформы пермского правительства, которую провел губернатор Дмитрий Махонин, агентство перешло под контроль министерства территориальной безопасности края.