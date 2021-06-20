Политолог: решение Путина о списке ЕР влияет на выбор преемника

По мнению Татьяны Становой, преемника Владимира Путина не выдвинут на выборы в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Преемника президента России Владимира Путина будут беречь, а не отправлять на выборы в Госдуму. Присутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу в федеральном списке кандидатов от «Единой России» говорит о том, что он не займет кресло главы государства. С таким мнением выступила политолог Татьяна Становая, комментируя федеральный список партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму.

«Отвечу тем, кто говорит, что вот — преемник. Все наоборот. Преемников не жгут на электоральном костре, их выращивают, тестируют, оберегают и прикрывают и вынимают в последний момент», — написала Становая в своем telegram-канале. Она отметила, что Шойгу вряд ли перейдет в Госдуму — он останется на месте главы Минобороны.

По мнению политолога, отсутствие в списке председателя партии Дмитрия Медведева логично. Становая отметила, что его фигура была бы рискованной для «Единой России». Однако Медведев, по словам эксперта, остается особенной персоной и ничто не мешает ему быть формальным лидером. Становая видит в этом желание Путина «уважить потребности своего бывшего преемника».

Становая обратила внимание, что «Единую Россию» стали утяжелять. По ее мнению, роль ЕР в политической жизни России будет нарастать.

На съезде «Единой России» 19 июня Путин объявил первую пятерку федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму. Помимо Шойгу и Лаврова в неё вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва, передает RT. Медведев не вошел в список.