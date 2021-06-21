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Проигравший на праймериз депутат из Сургута вернется в политику

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Василий Птицын займет место победителя праймериз ЕР, который отказался от дальнейшей борьбы Фото:

Действующий депутат думы Сургута (ХМАО) Василий Птицын вернется в политику после проигрыша на предварительном голосовании «Единой России». Он займет место победителя праймериз Сергея Нелюбина, который отказался от участия в выборах. Об этом URA.RU рассказал сам Василий Птицын.

«Сергей Нелюбин принял решение отказаться от участия в выборах. Поэтому я буду участвовать в выборах, чтобы продолжить работу в думе», — сообщил Птицын.

По какой причине Нелюбин отказался от участия в выборах, URA.RU выяснить не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона. По словам источника из политтусовки Сургута, Нелюбин являлся техническим кандидатом и вообще не должен был побеждать в праймериз. «Нелюбин являлся техническим кандидатом, а победить должен был Птицын. Но итог получился другим, из-за чего он и принял решение отказаться от дальнейшей борьбы. В связи с этим мандат партии автоматически перешел к Птицыну», — говорит инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что по итогам праймериз в ХМАО потерял позиции влиятельный клан. Действующий депутат Василий Птицин, имеющий отношение к нему, уступил своему оппоненту в предварительном голосовании в гордуму Сургута 158 голосов.

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