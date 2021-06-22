22 июня 2021
21 июня 2021

В Челябинске прошли выборы главы района. Соперничали чиновники и бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым. Челябинск, антипов сергей
Сергей Антипов единогласно избирается главой Курчатовского района второй срок подряд Фото:

Главой Курчатовского района Челябинска 23 июня избран Сергей Антипов. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

«На заседании Курчатовского районного совета присутствовали 19 депутатов из 24. Все они проголосовали за переизбрание Антипова», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Замглавы Калининского района Челябинска Ирина Матвеева и первый замдиректора ООО «Право и финансы» Максим Бакулин, также выдвигавшие своим кандидатуры, не получили ни одного голоса в поддержку.

В 2016 году депутаты райсовета также единогласно проголосовали за Антипова, работавшего тогда начальником управления экологии и природопользования администрации города. Этому предшествовал громкий скандал на праймериз, стоивший должности руководившему тогда районом Максиму Осипенко.

Антипов до этого больше десятка лет работал в администрации Курчатовского района, заместителем, а затем и первым заместителем его главы. С 2005 по 2013 годы он руководил Металлургическим районом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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