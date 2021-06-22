Сергей Антипов единогласно избирается главой Курчатовского района второй срок подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главой Курчатовского района Челябинска 23 июня избран Сергей Антипов. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

«На заседании Курчатовского районного совета присутствовали 19 депутатов из 24. Все они проголосовали за переизбрание Антипова», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Замглавы Калининского района Челябинска Ирина Матвеева и первый замдиректора ООО «Право и финансы» Максим Бакулин, также выдвигавшие своим кандидатуры, не получили ни одного голоса в поддержку.

В 2016 году депутаты райсовета также единогласно проголосовали за Антипова, работавшего тогда начальником управления экологии и природопользования администрации города. Этому предшествовал громкий скандал на праймериз, стоивший должности руководившему тогда районом Максиму Осипенко.

Антипов до этого больше десятка лет работал в администрации Курчатовского района, заместителем, а затем и первым заместителем его главы. С 2005 по 2013 годы он руководил Металлургическим районом.