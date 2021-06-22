Перед шоу в Челябинске «Порнофильмы» ушли на карантин по COVID

Фестиваль «Пляж» могут отменить из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два участника панк-группы «Порнофильмы» заболели корнавирусом. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте». При этом музыканты обещают, что примут участие в рок-фестивале «Пляж», который состоится под Челябинском, в Копейске 10 июля на базе отдыха «Курочкино».

«Друзья, к сожалению, у двоих участников группы подтвердился коронавирус. Им предстоит пройти лечение и выдержать карантин. В связи с этим мы вынуждены перенести концерты в Нижнем Новгороде на более поздний срок. Остальные выступления пока в силе. Следите за информацией», — говорится в сообщении.

«В Челябинске 10 июля будете?», — спросил один из пользователей. «Да», — ответили ему. Для группы «Порнофильмы» это станет новой попыткой выступить на Южном Урале.11 марта 2020 года ее концерт отменили в Челябинске из-за того, что в текстах группы содержалась нецензурная брань, а на выступление допускались несовершеннолетние. В этом году в Челябинске на фестивале «Пляж» должны выступить и другие группы, в том числе «Тараканы!».

«Фестиваль могут отменить по требованию Роспотребнадзора. Обеспечить безопасность на мероприятии такого уровня в пандемию сложно», — сообщил URA.RU источник в сфере культуры. В городских зрелищных кассах Челябинска URA.RU сообщили, что билеты на фестиваль продаются. На странице фестиваля во «ВКонтакте» сообщение об отмене нет. Телефон организатора фестиваля, владельца гастрольного агентства «Правильная музыка» Никиты Кузьмина отключен.

Ранее из-за ухудшения статистики по COVID-19 в регионе отменили Ильменский и Бажовский фестивали и областной сабантуй. В городах и районах отказываются от проведения местных праздников.