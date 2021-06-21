В Челябинской области из COVID-19 не будет праздников

Массовые мероприятия отменяют, чтобы избежать скопления людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области из-за роста заболеваемости коронавирусом продолжают отменять массовые мероприятия в городах и районах. В правительстве области сообщили URA.RU, какие праздники не состоятся.

«В Нязепетровске отменили День города, который был намечен на 26 июня. В Аше также не состоится День города. Обычно его отмечают в третью субботу июля. В Брединском и Агаповском районах отменили День района. В Карталинском районе перенесли на неопределенный срок спартакиаду, намеченную на 26 июня», — заявили в правительстве.

Источник в правительстве области сообщил URA.RU, что обсуждается отмена празднования Дня металлурга в ряде городов региона. В Магнитогорске этот праздник совпадает с Днем города и уже принято решение массовые гуляния не проводить.

22 июня стало известно об отмене общеобластного сабантуя. Ранее приняли решение не проводить Ильменский и Бажовский фестивали, фестиваль оружейников в Златоусте, сабантуи в Челябинске и Магнитогорске. При этом разрешили проводить выпускные вечера в школах и других учебных заведениях, но при соблюдении санитарных требований

Власти региона уже зафиксировали всплеск числа заражений COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели более 65 тысяч южноуральцев. 2 957 пациентов скончались.