Собака воспитателя покусала девочку в челябинском детсаду

После нападения шпица девочке ставили прививку от бешенства (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) боится возвращать в детский сад свою пятилетнюю дочь. Как рассказала URA.RU женщина, сначала в садике ее дочку покусала собака воспитательницы, а после якобы избил мальчик из группы.

«В детском саду в дневное время нас укусила собака, принадлежащая воспитателю. Собака была без намордника и поводка. Потом мы посещали клинику „Айболит“, нам ставили прививки от бешенства. Теперь дочка боится собак. Заведующая после случившегося просила не сообщать в полицию», — рассказала жительница Магнитогорска.

В разговоре с URA.RU заведующая детским садам не стала отрицать, что инцидент с укусом собаки имел место быть. По ее словам, одна из воспитательниц пришла забирать своего ребенка и на ее руках находился шпиц. Девочка внезапно захотела погладить собачку, но та укусила ребенка. На тот момент никаких претензии к садику не было.

По словам матери, 9 августа произошел еще один инцидент — дочь пожаловалась на головную боль, когда она пришла забирать ее из садика. Девочка рассказала, что ее ударил по голове мальчик. Женщина отвезла дочь в больницу и показала ее неврологу. Малышке поставили диагноз — сотрясение головного мозга легкой степени тяжести. Она написала заявление в полицию и ждет решение правоохранительных органов.

«В тот день ребенок был здоров и здоровой мы отдали девочку матери. У нас есть камеры видеонаблюдения, есть роспись матери, когда она забирала ребенка из садика. И мальчика, которого она обвиняет в избиении, в тот день не было в садике», — прокомментировала URA.RU заведующая детсада.