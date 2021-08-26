Пермский университет отправляет аспирантов на удаленку

Аспирантам вход в кампус ПГНИУ закрыт Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть студентов Пермского классического университета (ПГНИУ) начнет учебный год в очном формате. Им не понадобится сертификат о прививке от COVID-19, медотвод от вакцинации или результат ПЦР-теста. Но в дистанционном режиме получать образование будет часть магистрантов второго курса, все аспиранты и студенты-заочники, сообщается на сайте ПГНИУ.

«Мы сверились с рекомендациями министерства науки и высшего образования РФ, оперативным штабом и Роспотребнадзором. В случае вспышки заболеваемости или появления новых рекомендаций будет возможно изменение формата обучения», — отметил ректор вуза Дмитрий Красильников.

При заселении в общежития администрация ПГНИУ не требует прививок, антител или результатов ПЦР-теста. Эти правила касаются и иностранных студентов, рассказали URA.RU в университете. Но они перед приездом в страну должны уведомить об этом вуз. И все-таки сдать ПЦР-тесты на COVID-19 не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию и через 3 дня после.

Все студенты и сотрудники на территории университета должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе им измерят температуру, и, в случае необходимости, отправят к медикам.