На три сентябрьских дня к челябинцам обещают лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара вернется в Челябинскую область на три сентябрьских дня. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Днем 2, 3 и 4 сентября столбик термометра будет подниматься до 30-31 градуса. Ночью температура будет снижаться до 10-16 градусов, прогнозируют синоптики.

Но уже в воскресенье, 5 сентября, станет прохладнее — до 20 градусов. После этого температура начнет последовательно снижаться: 9 сентября челябинцам обещают уже 13 градусов. В этот же день в регионе возобновятся дожди.

Аномальная жара и засуха держались на Южном Урале две последние недели августа. Властям приходилось закрывать дороги для тяжеловесного транспорта из-за деформации нагретого солнцем асфальта и вводить особый режим в городах из-за природных пожаров. Затем почти 40-градусная температура сменилась резким похолоданием: несколько ночей подряд в области держатся заморозки.

Челябинцам обещают возвращение 30-градусной жары Скрин: сайт Realmeteo