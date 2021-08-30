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Жара на несколько дней вернется в Челябинскую область. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На три сентябрьских дня к челябинцам обещают лето Фото:

Аномальная жара вернется в Челябинскую область на три сентябрьских дня. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Днем 2, 3 и 4 сентября столбик термометра будет подниматься до 30-31 градуса. Ночью температура будет снижаться до 10-16 градусов, прогнозируют синоптики.

Но уже в воскресенье, 5 сентября, станет прохладнее — до 20 градусов. После этого температура начнет последовательно снижаться: 9 сентября челябинцам обещают уже 13 градусов. В этот же день в регионе возобновятся дожди.

Аномальная жара и засуха держались на Южном Урале две последние недели августа. Властям приходилось закрывать дороги для тяжеловесного транспорта из-за деформации нагретого солнцем асфальта и вводить особый режим в городах из-за природных пожаров. Затем почти 40-градусная температура сменилась резким похолоданием: несколько ночей подряд в области держатся заморозки.

Челябинцам обещают возвращение 30-градусной жары

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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