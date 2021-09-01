Власти ХМАО смягчили требования к цензу оседлости для приезжих

Постановление о внесении изменений подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В правительстве ХМАО подписали документ, который упрощает получение ценза оседлости для приезжих семей с детьми. Теперь жителям без регистрации не нужно доказывать через суд, что они фактически проживают в ХМАО. Достаточно лишь написать заявление в департамент социального развития Югры, чтобы начать получать социальные выплаты как местные жители. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«Теперь людям без прописки будет проще доказать то, что они фактически проживают в округе, для получения мер социальной поддержки. Раньше человеку нужно было через суд доказывать, что он проживал в регионе, теперь он может написать заявление в департамент, в котором указывает, что, например, работал или учился в ХМАО. Мы эту информацию межведомственно запрашиваем, проверяем и назначаем пособия», — сказала Пономарева.

Пономарева добавила, что речь идет не только о льготах, на которые жители могут рассчитывать, прожив несколько лет в ХМАО — изменения коснулись всех видов социальной поддержки. «Это касается всех незарегистрированных, но проживающих в регионе семей с детьми. В том числе и выплат на самих детей. В том числе и выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет», — заключила Пономарева.

Ранее URA.RU писало, что участницы голодовки в ХМАО шантажируют Комарову. Тогда участницы голодовки в Сургуте вынуждали губернатора ХМАО единоличным решением снизить ценз оседлости, дающий право на льготы.