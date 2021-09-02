Суд частично удовлетворил иск пенсионерки к государству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерка из Челябинска Галина Горина взыскала 60 тысяч рублей компенсации за моральный вред за незаконное уголовное преследование по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение принял Центральный районный суд города, сообщил адвокат женщины Андрей Лепехин.

«По итогу взыскали с минфина 60 тысяч рублей компенсации морального ущерба за реабилитацию — прекращение уголовного дела об оправдании терроризма. Как подсказывают товарищи это единственное известное в стране прекращенное уголовное дело об оправдании терроризма по следам взрыва в Архангельске», — написал Лепехин в Facebook.

«Заседание состоялось 2 сентября. Иск был удовлетворен частично», — подтвердили URA.RU в Центральном райсуде.

В июле 2019 года в отношении женщины возбудили дело по ч.2 ст. 205 УК РФ («Публичное оправдание теракта, совершенное с использованием сети интернет»). Поводом стал репост во «ВКонтакте» записи о взрыве в архангельском управлении ФСБ. В связи с тем, что Горина у себя на странице никак не выражала личное отношение к произошедшему, дело прекратили. После этого женщина потребовала взыскать с государства за моральный вред 200 тысяч рублей.

Анархист Михаил Жлобицкий 31 октября 2018 года совершил самоподрыв на входе в управление ФСБ по Архангельской области. Сам он погиб, еще три человека были ранены.