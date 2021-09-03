03 сентября 2021

Путину показали ядерный буксир и пригласили на пуск в «Восточный»

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
«Приглашаю вас на пуск — любой», — сказал Рогозин Фото:

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил президенту РФ Владимиру Путину макет российского ядерного буксира «Зевс», который запустят в 2030 году. Кроме того, генеральный директор космодрома пригласил президента на любой пуск в «Восточный».

«Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же <…> будем выводить его на высоту не менее 800 километров — это самая безопасная высота для включения ядерного реактора», — рассказал Дмитрий Рогозин, демонстрируя «Зевс» в ходе осмотра президентом космодрома.

В ходе визита глава государства ознакомился со стартовой площадкой «Союз». Рогозин пригласил его посетить запуск. «Приглашаю вас на пуск — любой», — приводит его слова ТАСС. Президент уточнил, все ли работает в космодроме, на что глава «Роскосмоса» ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ознакомился со строительством командного пункта и стартового комплекса «Ангара» на базе космодрома Восточный. Глава РФ прибыл в Благовещенск после Восточного экономического форума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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