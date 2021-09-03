Владимир Путин посетил объекты космодрома Восточный

Путин ознакомился со строительством командного пункта и стартового комплекса «Ангара» Фото: Роскосмос

Президент России Владимир Путин ознакомился со строительством командного пункта и стартового комплекса «Ангара» на базе космодрома Восточный. Глава РФ прибыл в Благовещенск после Восточного экономического форума.

«Прилетев в Благовещенск, глава государства сразу отправился на космодром Восточный, где ему показали строящиеся объекты и рассказали об особенностях процесса в ходе краткой презентации», — сообщает «Интерфакс».

Стартовый комплекс «Ангара» поможет космодрому реализовать программы по исследованию солнечной системы. За счет отказа от использования агрессивных и токсичных компонентов в «Ангаре» существенно повысятся показатели экологической безопасности в прилегающих к космодрому районах и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Ранее сообщалось, что заместителя гендиректора корпорации «Роскосмос» Юрия Росляка отстранили от должности после того, как были выявлены многомиллиардные хищения при строительстве космодрома. Руководителя космического центра «Восточный» Романа Бобкова взяли под стражу. Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на продолжающиеся случаи воровства при строительстве космодрома «Восточный».