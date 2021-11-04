Для будущих медиков Челябинска продлили дистант до 13 ноября

Отмечается, что для студентов будет обеспечено проведение практических занятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

На всех факультетах и кафедрах Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), а также в медицинском колледже Челябинска дистанционное обучение решили продлить до 13 ноября. При этом практическая подготовка ординаторов и студентов старших курсов в медицинских организациях продолжится. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Решение принято администрацией университета в связи с продлением нерабочих дней оперативным штабом Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-1. Но нерабочие дни для населения не означают прекращения учебных занятий, тем более для будущих медиков», — отметил и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин. Его слова приводит пресс-служба вуза.

В пресс-службе ЮУГМУ отметили, что на данный момент в медучреждениях Челябинска трудятся 1257 студентов, которые помогают врачам в борьбе с коронавирусом. Молодые люди работают в «красных зонах» и обеспечивают процесс вакцинации.

Ранее в Челябинской области ввели дополнительные ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Так, действие QR-кодов распространили на общепит, точки розничной торговли и целый ряд организаций сферы услуг. Нерабочие дни продляются до 12 ноября 2021 года, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.