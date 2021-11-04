В Екатеринбурге умер врач, которого награждал Мурашко

Дмитрий Емельянов посвятил профессии больше 35 лет, рассказали его коллеги Фото: страница Свердловского областного онкодиспансера в Instagram

Свердловский онкодиспансер (СООД) сообщил о смерти замглавврача по лечебной работе Дмитрия Емельянова, который в начале 2021 года был награжден министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Причиной смерти именитого онколога стала продолжительная болезнь, уточнили в медучреждении.

«После продолжительной болезни скончался Дмитрий Евгеньевич Емельянов — кандидат медицинских наук, врач-онколог, многие годы трудившийся на благо пациентов заместителем главного врача по лечебной работе. Онкологии Дмитрий Евгеньевич отдал более 35 лет!» — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте СООД.

В список заслуг доктора его коллеги включили разработанные им приемы, позволяющие снизить время операций по удалению опухолей и риски послеоперационных осложнений, внедрение химиотерапии, а также запуск в СООД лаборатории по тестированию опухолей рака легкого и кишки на мутации. «В 2002 году доктор провел первую в области комбинированную расширенную операцию пациентке по поводу удаления злокачественного заболевания шейки матки при жизнеспособном плоде (на сроке — 32 недели) — одномоментное радикальное лечение и сохранение жизни ребенку при родах кесаревым сечением», — отметили в онкодиспансере.

Награду от Мурашко Емельянов получил в феврале. Тогда свердловский онкодиспансер признали лучшим в стране, а Емельянова отметили в номинации «Жемчужина профессии».