Свердловский онкодиспансер признан лучшим в стране

Михаил Мурашко вручил награду свердловскому врачу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский областной онкодиспансер одержал победу сразу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением. Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручал лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили в департаменте информационной политики.

«Руководитель общебольничной службы Дмитрий Емельянов, заведующий урологическим отделением Владимир Магер получили награду „Жемчужины профессии“. Заведующая паллиативным отделением в поселке Верх-Нейвинском Ольга Клюкина отмечена в номинации „Не бойся, я с тобой. Лучшее в паллиативной службе“», — сообщили в ДИПе.

«Получить столь высокую оценку в этот непростой год ценно вдвойне. Во время карантина мы были на связи с коллегами, оказывали друг другу помощь в профессиональных вопросах, разбирались в сложных клинических случаях и просто поддерживали друг друга», − прокомментировал победу главный врач онкодиспансера Владимир Елишев.

Ранее Владимир Елишев сообщал, что по итогам 2020 года заболеваемость раком в регионе немного снизилась. Улучшились и другие показатели.