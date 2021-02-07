07 февраля 2021

Свердловский онкодиспансер признан лучшим в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко вручил награду свердловскому врачу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский областной онкодиспансер одержал победу сразу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением. Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручал лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили в департаменте информационной политики.

«Руководитель общебольничной службы Дмитрий Емельянов, заведующий урологическим отделением Владимир Магер получили награду „Жемчужины профессии“. Заведующая паллиативным отделением в поселке Верх-Нейвинском Ольга Клюкина отмечена в номинации „Не бойся, я с тобой. Лучшее в паллиативной службе“», — сообщили в ДИПе.

«Получить столь высокую оценку в этот непростой год ценно вдвойне. Во время карантина мы были на связи с коллегами, оказывали друг другу помощь в профессиональных вопросах, разбирались в сложных клинических случаях и просто поддерживали друг друга», − прокомментировал победу главный врач онкодиспансера Владимир Елишев.

Ранее Владимир Елишев сообщал, что по итогам 2020 года заболеваемость раком в регионе немного снизилась. Улучшились и другие показатели.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...