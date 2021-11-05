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На Челябинскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Челябинцев ждет резкое усиление ветра Фото:

В Челябинской области ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«7 ноября на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Рекомендуется ограничить выход из зданий», — говорится в сообщении.

По данным Челябинского гидрометцентра 7 ноября будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха в низинах упадет до 8 градусов холода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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