На Челябинскую область надвигается шторм

Челябинцев ждет резкое усиление ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«7 ноября на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Рекомендуется ограничить выход из зданий», — говорится в сообщении.

По данным Челябинского гидрометцентра 7 ноября будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха в низинах упадет до 8 градусов холода.