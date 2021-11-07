Экс-мэра из ХМАО заставляют вернуть в бюджет три зарплаты

Суд потребовал от бывшего главы поселения вернуть деньги, которыми он премировал сам себя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава поселка Сытомино (Сургутский район ХМАО) Вячеслав Парначев во второй раз проиграл суд и теперь должен вернуть в бюджет более 170 тысяч рублей. Эти деньги он начислил сам себе за работу в 2017 году, пока еще не был мэром и вообще не работал в местной администрации. О решении суда URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Главой сельского поселения Сытомино в октябре 2018 года издано распоряжение о выплате себе поощрения по результатам работы за 2017 год в размере трех месячных фондов оплаты труда. Однако выплата поощрения не соответствует требованиям законодательства, поскольку руководитель органа местного самоуправления главой поселения в 2017 году не являлся», — сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура района потребовала взыскать с Парначева сумму выписанной себе премии и проценты за пользование деньгами в бюджет муниципалитета, общая сумма составила 170 тысяч рублей. Районный суд удовлетворил требование прокуратуры. Парначев попытался обжаловать решение в суде ХМАО, однако судья оставил решение без изменений. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

В администрации поселения уточнили, что Парначев подал в отставку в ноябре 2019 года по собственному желанию. На данный момент поселок возглавляет Ольга Звягина.

Ранее URA.RU писало, что Парначев выделил себе часть денег при распределении гранта от районных властей, который выдавался за достижения в организации бюджетного процесса. Тогда Сытомино заняло второе место и получило 1,2 млн рублей. Из них 150 тысяч получил Парначев.