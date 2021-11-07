07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Мать челябинского призывника осудили за взятку военкому

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Бывший военком получал взятки в течение нескольких лет (фото из архива) Фото:

Мать призывника из Магнитогорска осудили за взятку военному комиссару. За 80 тысяч рублей женщина пыталась купить фиктивный диагноз для сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В суде установлено, что подсудимая в 2018 году через посредника передала взятку военному комиссару Магнитогорска в размере 80 тысяч рублей. За эти деньги она планировала освободить сына от исполнения воинской обязанности. Основанием для этого должны были стать фиктивные медицинские документы о наличии у призывника плоскостопия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, бывший военком Магнитогорска Андрей Житников получал взятки в течение нескольких лет. В этом году Житников был приговорен за взятки к 8 годам лишения свободы условно и штрафу в 1,5 млн рублей. Матери призывника назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения условно, с испытательным сроком 3 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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